"Гірники" перед звітним туром не втрачали очки 6 матчів поспіль і сподівалися продовжити переможну серію, що дозволила їм піднятися на вершину УПЛ. У стартовому складі Шахтаря несподівано з'явився Мар'ян Швед. Вихованець Карпат не виходив у основі ще з часів Йовічевіча. Натомість Оболонь лише перед міжнародною паузою здобула першу звитягу за 11 поєдинків, обігравши вдома Полісся. Кожне здобуте очко для киян – на вагу золота, адже вони ведуть боротьбу за збереження прописки в еліті.

Оболонь – Шахтар: склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ

Кутовий біля воріт гостей ледь не завершився голом вже на 2-й хвилині. Бондар у боротьбі вибив сферу прямісінько на Суханова, який метрів з 10-и не зумів поцілити у ближній. Оболонь виглядала активніше на стартових хвилинах, організувавши ще кілька перспективних підходів до чужих володінь. Шахтар відповів двома дальніми спробами. Спочатку Кевін вистрелив над поперечкою, а згодом Кичак ефектно потягнув удар Судакова зі штрафного.

Зрештою "гірники" поступово перехопили ініціативу. Кичак крутився наче білка в колесі, відбивши два удари фактично впитул від Бондаренка і Коноплі. І все ж гості справедливо відкрили рахунок на 17-й хвилині. Різник дальньою передачею знайшов у центрі поля Шведа, а той вивів Сікана на побачення з Кичаком. Форвард Шахтаря впевнено обіграв кіпера і закотив у порожні. Момент перевіряли через можливий офсайд, проте навіть неозброєним оком було помітно, що Сікан перебував у правильній позиції.

Оболонь не опускала руки і могла відновити паритет. Суханов, вигравши повітря, переправив м'яч на дальню стійку, а Грисьо зовсім трішки не дотягнувся. Після цього гра помітно заспокоїлась, та кінцівка першого тайму перетворилась для киян у справжнє жахіття.

Активний Швед обікрав Лук'янчука, який "затанцював" з м'ячем перед власним штрафним, і подвоїв перевагу "гірників". А вже на компенсованих хвилинах Суханов отримав пряму червону за грубий фол проти Шведа. Арбітр спочатку витягнув з кишені жовту, але після перегляду відеоповтору ухвалив найсуворіше рішення.

Ще у перерві Маріно Пушіч замінив Криськіва на Степаненка. Останній повернувся після травми, через яку пропустив матчі збірної. Шахтар прогнозовано забрав м'яч і почав створювати моменти. Кичак, зокрема, не дозволив відзначитись Судакову. Попри чисельну меншість, господарі не відсиджувались в обороні. Мороз навіть забив фантастичним ударом злету, проте гол не зарахували через офсайд у зародку атаки.

Траоре, який замінив Сікана, промахнувся головою з вигідної позиції після передачі Кевіна. Той же бразилець, крім фінтів і постійних загострень, запам'ятався дивовижним промахом. Гочолейшвілі прострілив вздовж лінії воротарського, а Кевін не зміг підлаштуватися під м'яч. З добиванням у нього теж не склалося.

Підопічні Пушіча зрештою забили втретє. Траоре проштовхнув м'яч на Шведа, а той спокійно покотив поміж ніг Кичаку – 3:0. "Гірники" перемагають у 7 турі поспіль, набравши 46 очок. Другий у таблиці Кривбас має у своєму активі 43 бали.