"Вихід Степаненка? Передусім я радію його поверненню, адже він мав дуже тривалу травму від міжсезоння, відколи ми були в Туреччині. Звісно, це гравець з характером і великим досвідом, завжди багато працює, справжній професіонал. І, як я зараз казав у роздягальні, Степаненко – справжній капітан. Виходить він у старті чи ні, але Тарас завжди є поряд з командою, це дуже важливо. Радію, що він повернувся на поле.

Оболонь – Шахтар – 0:3 – відео голів і огляд матчу з дублем та асистом Шведа

Від самого початку ми дуже добре грали, були сконцентровані й дисципліновані, що надважливо, тому що після міжнародної паузи нелегко. Багато наших футболістів брали участь у великій кількості поєдинків збірних: приміром, Матвієнко, Судаков та Конопля грали за національну збірну України у всіх матчах і доклали багато зусиль. Потім ти, звісно, повертаєшся трішки втомлений, але вони продемонстрували дуже високий рівень професіоналізму та якості, тож я дуже радію.

Але я маю похвалити свою команду, бо сьогодні всі діяли дуже професійно, ми відіграли всі ситуації так, як треба. Поділюся з вами тим, що я сказав гравцям у роздягальні: чудова командна робота, важлива перемога, і ми рухаємося до наступного матчу. І я дуже радію, що Марлон Гомес вийшов на поле. Він новачок, молодий багатофункціональний гравець, і такому молодому футболістові завжди корисно відчути нове змагання, нову гру, тож ми привітали його з цією грою. Мені дуже цікаво побачити його якості на наступному етапі.

І, певна річ, Мар’ян Швед. Він також мав травму тривалий період, потім повернувся, але не грав, однак продовжував боротися, мав гарні результати в міжсезоння, а коли з’явився шанс, скористався ним, тому що добре тренувався і саме тому був здатний зіграти 90 хвилин та змінити ситуацію сьогодні. Тому я дуже щасливий за нього і за його внесок у цю гру та в нашу команду. Маємо хорошу перемогу", – цитує Пушіча офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар здобув сьому перемогу поспіль в УПЛ, розгромивши Оболонь – нестримний Швед оформив 2+1 та вилучення для суперника