Зі стартових хвилин "Стара синьйора" прогнозовано взяла м'яч під свой контроль. Туринці методично почали плести комбінації в центрі поля, а сардинці лише зрідка намагалися втекти в контратаки. Юве навіть зумів швидко забити, але суддівська бригада справедливо скасувала гол через офсайд.

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Попри систематичний тиск, м'яч не вперто не йшов у ворота Кальярі. Така ситуація ризикує поступово стати "почерком" команди Пірло, та наразі в колоді молодого алленаторе є унікальний козир – виконавець, який здатен самотужки вершити долі протистоянь. Для заявки на перемогу "б'янконері" Кріштіану Роналду вистачило чотирьох хвилин під завісу першого тайму.

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На 38-й португалець на лівому куті штрафного майданчика отримав пас від Морати, змістився до центру, втік від двох оборонців і у своєму стилі поклав у дальній кут воріт Краньйо. Другий гол 5-разового володаря "Золотого м'яча" прийшов після стандарту: Куадрадо подав кутовий із правого флангу, Деміраль продовжив навіс на дальню стійку, де абсолютно вільний Роналду з льоту подвоїв перевагу Юве!

На перебіг другої половини повпливав рахунок після тайму першого. Кальярі активніше пішов вперед і змусив кілька разів попрацювати ветерана Буффона. На 69-й хвилині острів'яни навіть відіграли один м'яч, коли Рагнар Клаван виграв другий поверх після кутового й ударом головою поклав сферу в кут. Проте, арбітр після допомоги VAR гол скасував – офсайд.

Натомість Ювентус кілька разів міг доводити справу до справжнього розгрому. Кілька разів небезпечно пробивав Роналду, шукали свої шанси і Мората з Бернардескі, а Деміраль після чергового небезпечного стандарту туринців пробив у поперечину! Додав варіативності попереду й Дибала, який з'явився з лави для запасних. Проте, всіх цих старань виявилося недостатньо, адже рахунок на табло так і не змінився.

Завдяки цій перемозі Юве тимчасово піднявся на 2-ге місце в Серії А. В активі команди Пірло 16 очок. Кальярі – 11-й (10 пунктів).

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