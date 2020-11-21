Забитий нападником м'яч став для нього 107-м у футболці римлян в італійській першості, повідомляє Opta Sports.

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За кількістю голів Іммобіле наздогнав легенду "орлів" Джузеппе Сіньйорі. Попереду в списку бомбардирів Лаціо всіх часів лише легендарний чемпіон світу-1938 Сільвіо Піола (143 м'ячі). Доповнюють п'ятірку найкращих голеадорів римлян Томмазо Роккі (82) та коваль першого чемпіонства Лаціо Джорджо Кіналья (77).

Відзначимо, що Чіро Іммобіле є вихованцем Ювентуса й виступав за низку італійських і зарубіжних клубів, а до Лаціо перебрався лише перед сезоном 2016/17.

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