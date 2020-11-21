Форвард заявив про кінець ігрової кар'єри в своєму Instagram.

Маскерано оголосив про завершення кар'єри

"Я міг би ще трохи переживати ті відчуття і емоції, які мені даруєш лише ти. Так, можливо, дитина всередині мене хотіла б продовжувати це робити, але цей чоловік каже мені, що настав час попрощатися ще й тому, що я вже знаю, що буду сумувати за всім цим навіть через 20, 30, 40 років. Дякую за все! Це була божевільна пригода!", – завершив свою оду кальчо ветеран.

На професіональному рівні Джампаоло Пацціні дебютував у рідній Аталанті в сезоні 2003/04. Потім він захищав кольори Фіорентини, Сампдорії, Інтера, Мілана, Верони та Леванте. За збірну Італії нападник дебютував у 2009-му та має в активі 25 поєдинків у складі національної команди (4 голи).

У колекції трофеїв Пацціні медаль переможця Кубка Італії 2010/11 з Інтером, а також титули найкращого молодого гравця Серії А в 2005 році та найкращого бомбардира Серії B кампанії 2016/17.

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