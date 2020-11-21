В рамках 8-го туру Серії А Кротоне у рідних стінах поступився Лаціо. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2020/21, 8-й тур

Кротоне – Лаціо – 0:2

Голи: Іммобіле, 21, Корреа, 58

Спеція – Аталанта – початок о 19:00

Лаціо на виїзді зустрічався із Кротоне. Гості відкрили рахунок у середині першого тайму – Пароло віддав довгу навісну у штрафний майданчик, а Іммобіле відірвався від захисників і головою замкнув. Гравці Кротоне намагались нав'язати боротьбу, але до перерви не змогли створити жодного небезпечного момента.

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На 58-й Корреа отримав ювелірну розрізну від Іммобіле, пройшов по лівому флангу і з гострого кута низом пробив на дальню стійку – 0:2. Господарі відчайдушно намагались відквитати хоча б один гол, але ворота "орлів" у цьому матчі залишились неприступною фортецею.

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