Кріштіану Роналду може повернутися в знайомий чемпіонат Англії.

Манчестер Сіті став пріоритетним напрямком для 36-річного португальця, інформує журналіст RMC Сімоне Ровера.

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Роналду вже встиг обговорити можливий перехід з іншими гравцями Ювентуса. Кріша неабияк цікавить ідея приєднатися до "містян", хоча в ситуацію ще може втрутитись ПСЖ. Спочатку парижанам слід остаточно визначитися щодо збереження Кіліана Мбаппе.

Нагадаємо, через рік Роналду стає вільним агентом, проте нападник налаштований покинути Турин до завершення контракту.

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