У 2019-му поліція Лас-Вегаса отримала ордер на арешт Кріштіану Роналду за підозрою у зґвалтуванні, але в останній момент окружний прокурор відкликав наказ, повідомляє The Sun.

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Нагадаємо, справа набула розголосу у 2017 році. Нібито модель Кетрін Майорга стала жертвою сексуального насильства з боку Роналду ще в далекому 2009-му. Португалець зізнався, що мав сексуальний зв'язок з дівчиною, але за обопільною згодою, тому справа була закрита через відсутність складу злочину.

За інформацією ЗМІ, Майорга отримала від Кріштіану 375 тисяч доларів за нерозголошення інформації.

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