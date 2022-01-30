Один з найперспективніших талантів МЮ Мейсон Грінвуд вляпався у гучний скандал.

Геррієт Робсон, дівчина Мейсона Грінвуда, опублікувала відео в Instagram зі закривавленим обличчям та світлинами синців. "Для всіх, хто хотів знати, що Мейсон Грінвуд робить зі мною", – написала Геррієт.

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Також дівчина злила у мережу аудіозаписи, на яких чоловік з голосом, схожим на 20-річного форварда МЮ, домагається її.

Мейсон є вихованцем Манчестер Юнайтед. За головну команду "червоних дияволів" Грінвуд провів 129 матчів, в яких відзначився 35-ма голами та 12-ма асистами.

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