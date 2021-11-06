"Він забиватиме голи все своє життя. Йому буде 75 років, можливо, піде на пенсію, але він влаштує гру на своєму барбекю і навіть там буде забивати.

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Такі хлопці, як Роналду і Мессі, говорять самі за себе. Що вони зробили за останнє десятиліття у світовому футболі – забивали голи, голи та голи, допомагаючи своїй команді перемагати. Це добре для Прем'єр-ліги, що він повернувся. Юнайтед належить Кріштіану, а Кріштіану належить Юнайтед. Вони добре підходять. Це було у минулому. Можливо, це ж буде сьогоденням і майбутнім. Подивимося.

Чи могли ми підписати його влітку? Ви повинні спитати їх. Сульшер сказав, що не може уявити, як він грає тут. Ви повинні запитати їх. Як ви вважаєте, чи були б ми щасливі бачити один одного тут? Це найголовніше", – цитує Гвардіолу Goal.

Додамо, що сьогодні Юнайтед та Сіті зійдуться в манчестерському дербі, початок матчу о 14:30.

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