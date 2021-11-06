"Он будет забивать голы всю свою жизнь. Ему будет 75 лет, возможно, уйдет на пенсию, но он устроит игру на своем барбекю и даже там будет забивать.

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Такие ребята, как Роналду и Месси, говорят сами за себя. Что они сделали за последнее десятилетие в мировом футболе – забивали голы, голы и голы, помогая своей команде побеждать. Это хорошо для Премьер-лиги, что он вернулся. Юнайтед принадлежит Криштиану, а Криштиану принадлежит Юнайтед. Они хорошо подходят. Это было в прошлом. Возможно, это будет настоящим и будущим. Посмотрим.

Могли ли мы подписать его летом? Вы должны спросить их. Сульшер сказал, что не может представить, как он играет здесь. Вы должны спросить их. Как вы считаете, были бы мы счастливы видеть друг друга здесь? Это самое главное", – цитирует Гвардиолу Goal.

Добавим, что сегодня Юнайтед и Сити сойдутся в манчестерском дерби, начало матча в 14:30.

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