Керманич Аталанти Джан-П'єро Гасперіні не тримає зла на форварда МЮ Кріштіану Роналду за дубль в очному матчі Ліги чемпіонів (2:2).

"Після матчу я поговорив із Роналду. Він неймовірний гравець, хоча дехто навіть називає його проблемою. Що ж, це хороша проблема.

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Він рідко б'є повз ворота. У половині випадків Роналду забиває, у іншій половині воротар робить сейв. Я сказав йому: "Знаєш, що ми говоримо в Італії? Іди до біса", – наводить слова Гасперіні Goal.

Нагадаємо, 36-річний португалець оформив дубль, забивши у компенсований час і позбавивши Аталанту двох очок.

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