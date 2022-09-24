"Роналду буде розлючений, він не буде щасливим. З досягненнями Кріштіану ви не можете радіти сидінню на лаві запасних. Це не ті результати, які ви хочете отримати. Але він буде професіоналом, залишиться зосередженим, тому що знатиме – його час ще прийде.

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У Роналду не було передсезонки, тому я розумію, чому він не грає. Натомість Маркус Рашфорд зараз забиває та віддає гольові передачі, тому я розумію, чому він залишається у основі. Наразі вирішальним фактором є команда. Коли Юнайтед розпочав сезон, вони приділяли увагу, щоб команда робила правильні речі та забувала про окремих людей.

Очевидно, що Каземіро також є важливим придбанням, хоча поки не грає. Роналду теж не грає, але їхній час ще прийде. І коли це станеться, я думаю, вони обоє залишаться в команді. Я просто думаю, що так і буде, тренер все змінить", – цитує Фердінанда Mirror.

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