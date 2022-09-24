"Роналду будет взбешен, он не будет счастлив. С достижениями Криштиану вы не можете радоваться сиденью на скамейке запасных. Это не те результаты, которые вы хотите получить. Но он будет профессионалом, останется сосредоточенным, потому что будет знать – его время еще придет.

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У Роналду не было предсезонки, потому я понимаю, почему он не играет. Маркус Рашфорд сейчас забивает и отдает голевые передачи, поэтому я понимаю, почему он остается в основе. Пока решающим фактором является команда. Когда Юнайтед начал сезон, они уделяли внимание, чтобы команда делала правильные вещи и забывала об отдельных людях.

Очевидно, что Каземиро также является важным приобретением, хотя пока не играет. Роналду тоже не играет, но их время еще придет. И когда это произойдет, я думаю, они оба останутся в команде. Я просто думаю, что так и будет, тренер все изменит", – цитирует Фердинанда Mirror.

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