Футбольна асоціація Англії (FA) офіційно висунула звинувачення нападнику МЮ за інцидент у квітневому матчі проти Евертона.

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Після поразки, заходячи до підтрибунки, роздратований Кріштіану вдарив по руці вболівальника і розбив телефон, на який той намагався сфотографувати його травму. Постраждалим виявився 14-річний хлопчик із аутизмом. Роналду просив вибачення, але мама юного фаната кілька разів публічно обурювалася і звинувачувала португальця у спробах залякати родину. Минуло 5 місяців, але FA вирішила повторно оцінити інцидент.

Манчестер Юнайтед вже відреагував на заяву і пообіцяв підтримувати свою зірку у спробах захистити свою репутацію. Нинішній сезон поки складається для 37-річного нападника вкрай невдало – всього один гол у 8 матчах.

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