Ліга Європи 2022/23, 2-й тур груповий етап

Група E

Шериф – Манчестер Юнайтед – 0:2

Голи: Санчо, 17, Роналду, 39, (пен.)

Реал Сосьєдад – Омонія – 2:1

Голи: Гевара, 30, Сьорлот, 80 – Бруну, 72

Група F

Фейєнорд – Штурм Грац – 6:0

Голи: Джаханбахш, 9, 41, Ганцко, 31, Данілу, 34, Хіменес, 66, Ідріссі, 78

Мітьюлланд – Лаціо – 5:1

Голи: Паулінью, 26, Каба, 30, Евандер, 52, (пен.), Ісаксен, 67, Святченко, 72 – Мілінковіч-Савіч, 57

Нереалізований пенальті: Евандер, 67 (Мітьюлланд)

В групі E Манчестер Юнайтед набрав перші очки. Ворота Шерифа захищав екс-голкіпер Динамо Максим Коваль, однак він не зміг зупинити Роналду та Ко. Спочатку Санчо відкрив рахунок на 17 хвилині, а перед перервою Кріштіану нарешті забив свій перший гол в сезоні – і той з пенальті.

Реал Сосьєдад мінімально здолав Омонію. Гевара відкрив рахунок на 30 хвилині, проте Бруну після перерви вирівняв становище. Втім, Сьорлот з асисту Кубо вирвав перемогу для іспанців, які очолюють групу з 6 очками в активі. Манчестер Юнайтед та Шериф мають по 3 пункти, а Омонія не набрала жодного бала за 2 тури.

У групі F все проходило значно веселіше. Мітьюлланд після поразки в 1-му турі на диво легко впорався з Лаціо. Паулінью та Каба до перерви зробили перевагу розгромною, а на старті другої половини команди обмінялись голами Евандера та Мілінковіча-Савіча. Данці ж добили суперника: Ісаксен добив м'яч у ворота після незабитого пенальті, а крапку в зустрічі поставив етнічний українець Ерік Святченко.

В паралельному матчі Фейєнорд каменя на камені не залишив від колишнього суперника Динамо в кваліфікації ЛЧ – Штурм Граца. Вже до перерви рахунок був 4:0 – дубль в активі Джаханбахша. В іранця відібрали хет-трик після перегляду VAR, а Хіменес та Ідріссі добили австрійців.

СК Дніпро-1 принизив Аполлон: нестримний Довбик зробив три голи, кіпріотський Індзагі та історична перемога