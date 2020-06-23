Роналдо привітав Зідана з днем народження підбіркою ностальгійних фото

Головний тренер Реала Зінедін Зідан отримав порцію теплих слів від легендарного бразильця Роналдо.

"З Днем народження, мій друже. Ти найкращий, з ким я коли-небудь грав", – написав Роналдо в Instagram під спільними світлинами із чинним тренером Реала.

Реал Сосьєдад – Реал – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Сьогодні, 23 червня, Зінедіну Зідану виповнюється 48 років. Накращий подарунок Зізу зробили його підопічні, які в 30-му турі обіграли Реал Сосьєдад та посунули Барселону з вершини турнірної таблиці.

Нагадаємо, Зідан та Роналдо разом захищали кольори Реала у 2002-2006 роках.

Реал наVARив лідерство, хронічна хвороба Барси, нульовий Ліверпуль і "срібний" Холанд – перший тиждень шаленого марафону