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Роналдо привітав Зідана з днем народження підбіркою ностальгійних фото

17:04 - Читать на русском
Роналдо привітав Зідана з днем народження підбіркою ностальгійних фото
Роналдо та Зідан / Фото ФК Реал

Головний тренер Реала Зінедін Зідан отримав порцію теплих слів від легендарного бразильця Роналдо.

"З Днем народження, мій друже. Ти найкращий, з ким я коли-небудь грав", – написав Роналдо в Instagram під спільними світлинами із чинним тренером Реала.

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Сьогодні, 23 червня, Зінедіну Зідану виповнюється 48 років. Накращий подарунок Зізу зробили його підопічні, які в 30-му турі обіграли Реал Сосьєдад та посунули Барселону з вершини турнірної таблиці.

Нагадаємо, Зідан та Роналдо разом захищали кольори Реала у 2002-2006 роках.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Роналдо Зінедін Зінедін Зідан
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