Роналдо поздравил Зидана с днем рождения подборкой ностальгических фото

Главный тренер Реала Зинедин Зидан получил порцию теплых слов от легендарного бразильца Роналдо.

"С Днем рождения, мой друг. Ты лучший, с кем я когда-либо играл", – написал Роналдо в Instagram под совместными фотографиями с нинешним тренером Реала.

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Сегодня, 23 июня, Зинедин Зидан исполняется 48 лет. Самый лучший подарок Зизу сделали его подопечные, которые в 30-м туре обыграли Реал Сосьедад и подвинули Барселону с вершины турнирной таблицы.

Напомним, Зидан и Роналдо вместе защищали цвета Реала в 2002-2006 годах.

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