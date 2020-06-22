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ДИНАМО - КОЛОС РЕАЛ СОСЬЄДАД - РЕАЛ МАДРИД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Реал Сосьєдад – Реал – 1:2 – відео голів та огляд матчу

09:33 - Читать на русском
Реал Сосьєдад – Реал – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Реал Сосьєдад – Реал – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Мадридський Реал мінімально обіграв Реал Сосьєдад у рамках 30 туру Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал Сосьєдад – Реал.

84’ Мікель Меріно
 
Серхіо Рамос 50’
Карім Бензема 71’
50’ Серхіо Рамос
71’ Карім Бензема
84’ Мікель Меріно

Перший тайм пройшов за невеликої переваги Мадрида, проте "вершковим" не вдалось повести в рахунку. А от на початку другої половини Рамос ударом з позначки вивів Реал вперед, встановивши новий рекорд результативності. А через 20 хвилин після подачі Вальверде Бензема класно розібрався в епізоді та подвоїв перевагу. Меріно один м'яч відіграв, проте "вершкові" втримали перемогу.

Реал Сосьєдад – Реал Мадрид: скандальний, але безпомилковий арбітраж, сіренька перемога "бланкос" і незамінний Рамос

Таким чином, Реал набрав 65 очок та обігнав Барселону за додатковими показниками, Реал Сосьєдад з 47 пунктами залишився шостим.

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Теги
Іспанія Відеоновини Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад - Реал Мадрид
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