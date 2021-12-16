Сезон-2021 став для Атлетіко Мінейро одним з найуспішніших в історії.

Кубок Бразилії, фінал, другий матч

Атлетіко Паранаенсе – Атлетіко Мінейро – 1:2 (перший матч – 0:4)

Голи: Жадерсон, 87 – Кено, 25, Халк, 76

Гості вже стали чемпіонами Бразилії, а після 4:0 у першому матчі був практично гарантований і Кубок. Легкою жертвою "півників" став Атлетіко Паранаенсе, куди активно сватають Марлоса.

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Атлетіко Мінейро вирішив не розслаблатися і виграти другий матч. Кено відкрив рахунок у середині першого тайму, а по перерві його підтримав Халк. 35-річного ветерана слід відзначити окремо – з 19 голами він став найкращим бомбардиром чемпіонату та забивав в обох фінальних матчах Кубка. На останні 15 хвилин у складі Мінейро вийшов і екс-хавбек Динамо Че Че, який став свідком гола престижу від Жадерсона.

Команда Куки оформила "золотий дубль" та другий в історії клубу Кубок Бразилії (попередній був у 2014-му році). Атлетіко Мінейро непогано виступив і в Кубку Лібертадорес – "півники" у півфіналі поступилися майбутньому переможцю, Палмейрасу, лише через правило гостьового гола, яке досі діє у турнірах КОНМЕБОЛ.

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