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Романов розсудить Шахтар та Зорю: суддівські призначення на 22-й тур УПЛ

12:22 164 Читать на русском
Романов розсудить Шахтар та Зорю: суддівські призначення на 22-й тур УПЛ
Віталій Романов / ФК Металіст

Комітет арбітрів ФФУ оголосив склад суддівських бригад, які працюватимуть на матчах 22-го туру Прем'єр-ліги.

 

Центральний матч туру між Зорею та Шахтарем обслуговуватиме Віталій Романов, а матч між Олімпіком та Динамо – Ігор Пасхал, інформує офіційний сайт комітету арбітрів ФФУ.

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Суддівські призначення 22-го туру УПЛ 2018/19:

Чорноморець – Олександрія (16 березня, 14:00) – Микола Балакін;

Зоря – Шахтар (16 березня, 17:00) – Віталій Романов;

Десна – Львів (17 березня, 17:00) – Дмитро Кутаков;

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Карпати – Маріуполь (17 березня, 17:00) – Віктор Копієвський;

Олімпік Динамо (17 березня, 19:30) – Ігор Пасхал;

Арсенал-Київ – Ворскла (18 березня, 17:00) – Максим Козиряцький.

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Арбітри Комітет арбітрів ФФУ Віталій Романов Зоря - Шахтар
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