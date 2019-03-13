Романов розсудить Шахтар та Зорю: суддівські призначення на 22-й тур УПЛ

Комітет арбітрів ФФУ оголосив склад суддівських бригад, які працюватимуть на матчах 22-го туру Прем'єр-ліги.
Центральний матч туру між Зорею та Шахтарем обслуговуватиме Віталій Романов, а матч між Олімпіком та Динамо – Ігор Пасхал, інформує офіційний сайт комітету арбітрів ФФУ.
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Суддівські призначення 22-го туру УПЛ 2018/19:
Чорноморець – Олександрія (16 березня, 14:00) – Микола Балакін;
Зоря – Шахтар (16 березня, 17:00) – Віталій Романов;
Десна – Львів (17 березня, 17:00) – Дмитро Кутаков;
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Карпати – Маріуполь (17 березня, 17:00) – Віктор Копієвський;
Олімпік – Динамо (17 березня, 19:30) – Ігор Пасхал;
Арсенал-Київ – Ворскла (18 березня, 17:00) – Максим Козиряцький.