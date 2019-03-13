Романов рассудит Шахтер и Зарю: судейские назначения на 22-й тур УПЛ

Комитет арбитров ФФУ объявил состав судейских бригад, которые будут работать на матчах 22-го тура Премьер-лиги.
Центральный матч тура между Зарей и Шахтером будет обслуживать Виталий Романов, а матч между Олимпиком и Динамо – Игорь Пасхал, информирует официальный сайт комитета арбитров ФФУ.
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Судейские назначения 22-го тура УПЛ 2018/19:
Черноморец – Александрия (16 марта, 14:00) – Николай Балакин;
Заря – Шахтер (16 марта, 17:00) – Виталий Романов;
Десна – Львов (17 марта, 17:00) – Дмитрий Кутаков;
Фонсека – лучший тренер 21-го тура УПЛ
Карпаты – Мариуполь (17 марта, 17:00) – Виктор Копиевский;
Олимпик – Динамо (17 марта, 19:30) – Игор Пасхал;
Арсенал-Киев – Ворскла (18 марта, 17:00) – Максим Козиряцкий.