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Романов рассудит Шахтер и Зарю: судейские назначения на 22-й тур УПЛ

12:22 21 Читати українською
Романов рассудит Шахтер и Зарю: судейские назначения на 22-й тур УПЛ
Виталий Романов / ФК Металлист

Комитет арбитров ФФУ объявил состав судейских бригад, которые будут работать на матчах 22-го тура Премьер-лиги.

 

Центральный матч тура между Зарей и Шахтером будет обслуживать Виталий Романов, а матч между Олимпиком и Динамо Игорь Пасхал, информирует официальный сайт комитета арбитров ФФУ.

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Судейские назначения 22-го тура УПЛ 2018/19:

Черноморец – Александрия (16 марта, 14:00) – Николай Балакин;

Заря – Шахтер (16 марта, 17:00) – Виталий Романов;

Десна – Львов (17 марта, 17:00) – Дмитрий Кутаков;

Фонсека – лучший тренер 21-го тура УПЛ

Карпаты – Мариуполь (17 марта, 17:00) – Виктор Копиевский;

Олимпик Динамо (17 марта, 19:30) – Игор Пасхал;

Арсенал-Киев – Ворскла (18 марта, 17:00) – Максим Козиряцкий.

Теги
Арбитры Комитет арбитров ФФУ Виталий Романов Заря - Шахтер
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