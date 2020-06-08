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Рома знайшла альтернативу Смоллінгу в Ліверпулі

12:21 114 Читать на русском
Рома знайшла альтернативу Смоллінгу в Ліверпулі
Кріс Смоллінг / AFP

Рома вже шукає варіанти на заміну Крісу Смоллінгу у випадку його відмови залишитись у Римі.

Рома може підписати Деяна Ловрена у випадку відмови Смоллінга підписати повноцінний контракт з "вовками", повідомляє Goal з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

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Відома й потенційна вартість хорватського захисника – римляни мають сплатити близько 5 млн євро. Додамо, що зарплата Ловрена становить 3 млн.

Зазначимо, що Ловрен втратив місце в основному складі Ліверпуля і провів лише 14 матчів у поточному сезоні, записавши до свого активу гол та асист.

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Теги
Італія Трансфери Кріс Смоллінг Кріс Смоллінг Деян Ловрен Деян Ловрен Ліверпуль Ліверпуль Рома Рома
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