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Рома нашла альтернативу Смоллингу в Ливерпуле

12:24 39 Читати українською
Рома нашла альтернативу Смоллингу в Ливерпуле
Крис Смоллинг / AFP

Рома уже ищет варианты на замену Крису Смоллингу в случае его отказа остаться в Риме.

Рома может подписать Деяна Ловрена в случае отказа Смоллинга подписать полноценный контракт с "волками", сообщает Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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Известна и потенциальная стоимость хорватского защитника – римляне должны заплатить около 5 млн евро. Добавим, что зарплата Ловрена составляет 3 млн.

Отметим, что Ловрен потерял место в основном составе Ливерпуля и провел лишь 14 матчей в текущем сезоне, записав в свой актив гол и ассист.

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Ливерпуль Ливерпуль Италия Трансферы Крис Смоллинг Крис Смоллинг Деян Ловрен Деян Ловрен Рома Рома
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