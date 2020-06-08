Рома нашла альтернативу Смоллингу в Ливерпуле

Рома уже ищет варианты на замену Крису Смоллингу в случае его отказа остаться в Риме.

Рома может подписать Деяна Ловрена в случае отказа Смоллинга подписать полноценный контракт с "волками", сообщает Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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Известна и потенциальная стоимость хорватского защитника – римляне должны заплатить около 5 млн евро. Добавим, что зарплата Ловрена составляет 3 млн.

Отметим, что Ловрен потерял место в основном составе Ливерпуля и провел лишь 14 матчей в текущем сезоне, записав в свой актив гол и ассист.

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