Ліверпуль знайшов заміну Ловрену за смішну суму

Ліверпуль планує зберегти кількість центральних захисників після імовірного відходу Деяна Ловрена.

Переможці Ліги чемпіонів звернули увагу на Зухаїра Феддаля з Бетіса, інформує Estadio Deportivo.

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Мерсисайдці хотіли б підписати лідера оборони Наполі Каліду Кулібалі, але ціна сенегальця може бути надто великою. Доводиться шукати більш бюджетні варіанти, і Феддаль – один з них. Марокканець у 31 рік не може похвалитися значними досягненнями, але його стабільності і хороших фізичних даних достатньо, щоб підміняти ван Дейка або Гомеса. Бетіс попросить за центрбека близько 2,5 млн євро, що виглядає мізером на фоні шаленої ціни Кулібалі.

Додамо, що Феддаль провів за "огірків" 10 матчів у поточному сезоні Прімери і відзначився одним асистом.

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