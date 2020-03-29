Фонсека і Мхітарян у топі, а Калініч – загадковий об'єкт: GdS оцінила сезон екс-зірок УПЛ в Серії А

Італійська Рома проводить непоганий сезон в Серії А. В цьому "вовкам" допомагають персони, які, свого часу, запалювали в УПЛ.

Світовий футбол буквально паралізований пандемією коронавірусу. Національні чемпіонати призупинені, Євро-2020 та літні Олімпійські ігри перенесені на наступний рік. Усі чекають позитивних новин. Надія на відновлення сезону досі жевріє у серцях уболівальників та особливо футбольних чиновників. Клуби готові грати, як тільки дадуть "зелене світло", але чи дадуть його – сказати складно. Експерти вже підрахували, якщо не повернутися до гри в середині травня, то поточний сезон дограти не вдасться. Готуються до такого варіанту і в УЄФА, де вже розробили кілька різних сценаріїв, залежно від прогресу коронавірусу. Щоправда, президент союзу більш оптимістичний – Александр Чеферін вважає, що для порятунку сезону його необхідно відновити найпізніше до кінця червня.

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Допоки точаться дискусії і до конкретики далеко, в Серії А вже з'явилися конфлікти. В епіцентрі – президент Лаціо Клаудіо Лотіто. "Орли" проводять найуспішніший сезон за дуже тривалий час, тому буде дуже прикро, якщо все це виявиться марним. Проте чимало команд ліги схиляються, що сезон варто остаточно скасувати. Італійська преса стверджує, що в цьому таборі не лише середняки, а й Інтер та Ювентус. Водночас, La Gazzetta dello Sport не стала чекати офіційних рішень і вже підбиває свої традиційні підсумки сезону для усіх команд.

Рома отримала від авторитетного видання скромні 6 балів. Від столичного клубу явно очікували більшого. У боротьбі за путівку в Лігу чемпіонів на момент вимушеної зупинки сезону "вовки" відставали від четвертої сходинки, яку посідає Аталанта, всього на 3 очки. В Лізі Європи "джалороссі" не без проблем пробилися до стадії 1/8 фіналу – Гент з українцями гідно протистояв більш статусному супернику і цілком міг розраховувати на невеличку сенсацію. Результати Роми в чемпіонаті теж не можна назвати стабільними. Команда видала кілька серій з трьох перемог поспіль, однак за ними слідували аналогічні програшні відрізки. Словом, саме стабільності не вистачило римлянам, щоб не випасти із першої четвірки.

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Якщо зосередитися на особистостях, то українським уболівальникам, передусім, мають бути цікаві колишні представники УПЛ. Зокрема, екс-нападник Дніпра Нікола Калініч, на думку GdS, заслуговує лише на 5 балів. Видання зазначає, що хорват тривалий час залишався загадковим об'єктом. Однією з причин можна вважати травму, отриману наприкінці жовтня, і яка позбавила Ніколу футболу на два місяці. Загалом Калініч у поточному сезоні 13 разів виходив на поле у футболці Роми у всіх турнірах, але проявити себе зміг лише перед самим припиненням змагань, оформивши дубль+асист у матчі проти Кальярі. Це поки єдині результативні дії форварда в Італії.

А от Генріх Мхітарян отримав від GdS пристойні 6,5 і порцію компліментів. Колишній хавбек Шахтаря важко адаптовується в Італії, в основному, через травми. Вірменин пропустив 16 матчів команди через різноманітні пошкодження. Але, як стверджує видання, коли Генріх був у бойовій готовності, то здійснював вирішальний вплив на гру "вовків" – 6 голів та 3 результативні передачі в 17-и матчах Серії А тому підтвердження. Зазначається, що Мхітарян став знахідкою для Роми, оскільки може зіграти відразу на кількох позиціях. В цій ситуації цілком логічне бажання керівництва підписати з гравцем повноцінний контракт (наразі 31-річний хавбек виступає на Стадіо Олімпіко на правах оренди з лондонського Арсенала).

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La Gazzetta dello Sport переконана, що Паулу Фонсека добре впорався у свій дебютний сезон в Італії – оцінка 6,5. Зазначається, що португалець, як міг, утримував Рому поблизу лідерів, хоча засилля травм і постійні розмови про зміну власника клубу аж ніяк не сприяли стабільності. Дуже красномовна характеристика видання для екс-наставника Шахтаря: "Якщо Рома досі бореться за Лігу чемпіонів у наступному сезоні та досі в Лізі Європи у нинішньому, то це все лише завдяки йому. Мужик!". Додамо, що на Апеннінах у Фонсеки справді хороша преса. Там відзначають уміння фахівця працювати у кризових умовах. Адже, втративши ключових Дзаньйоло та Діавара на тривалий термін через травми, наставник все ж не допустив стрімкого падіння команди. Зрозуміло, що навіть якщо сезон відновиться, то Ромі буде важко потрапити у топ-4, але Фонсека зробить для цього усе можливе.

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