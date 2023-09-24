Тиждень тому Рома розчавила Емполі з рахунком 7:0, але проти міцного Торіно такої легкої прогулянки не передбачалось. Крім того, посеред тижня підопічні Моурінью витратили сили на Шериф у Лізі Європи.

Перший тайм можна було викинути і забути. Рома взагалі не завдала жодного удару в площину, а спроби Торіно не стали проблемою для Патрісіу. По перерві стало веселіше.

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Торіно розпочав другу половину з хороших моментів. Патрісіу парирував удар Сапати, а гармата Сека просвистіла повз стійку. Рома відповіла хитрою подачею Спінаццоли. Чемпіон Європи крутив на Крістанте, той без дотику дезорієнтував Мілінковіча-Савіча, але кіпера "биків" підстрахував каркас.

На 68-й вже ніхто не завадив Ромі. Лукаку отримав передачу в карному майданчику, відтер захисника і низовим ударом відзначився у четвертому матчі поспіль (разом зі збірною). Саме Ромелу приносив "вовкам" перемогу над Шерифом, проте цього разу вистачило лише на нічию. Торіно під завісу зустрічі заробив штрафний, з якого Іліч подав на голову Сапаті – 1:1 Рома з 5 очками йде на 13-й сходинці, а підопічні Юріча дев'яті (8 пунктів).

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