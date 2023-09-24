У поєдинку 5-го туру Серії А Болонья на своєму полі розійшлась миром з Наполі (0:0), Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Чинний чемпіон Італії після двох стартових перемог помітно пригальмував, втративши очки з Лаціо і розписавши нічию з Дженоа. З ким, як не з Болоньєю, треба було повертати розгублений авторитет і набирати очки.

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Вже на 5-й хвилині Осімхен виходив сам на сам і з гострого кута влучив у стійку. Здавалось, зараз на підопічних Тьяго Мотти зійде "блакитна лавина" атак партенопейців, однак господарі зуміли втягнути суперника у в'язку боротьбу, максимально обмеживши створення небезпечних моментів. Удари Кварацхелії, Распадорі, Зєліньскі не становили особливої загрози для воріт Скорупскі.

Більше того, Болонья встигала час від часу втікати у стрімкі контратаки, які, до слова, рідко коли завершувались ударами у площину воріт. Як наслідок, перший тайм минув без голів.

По перерві Хвіча пробивав по центру з-під захисника, але Скорупскі зреагував і кулаками вибив у поле. В середині тайму м'яч влучив у руку падаючого Калафйорі і арбітр призначив пенальті. Осімхен підійшов до м'яча і... пробив повз стійку.

У відповідь Зіркзеє завдав першого удару Болоньї у площину воріт з гострого кута – Мерет вибив на кутовий. Господарі перехопили ініціативу і тепер вже неаполітанцям довелось відбиватись. Зрештою, матч так і завершився з нулями на табло.

Нічия принесла Наполі 8 очок і підняла на сьому сходинку турнірної таблиці Серії А, Болонья з шістьма пунктами одинадцята.

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