Торино и Рома закрывали программу 5 тура Серии А. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Неделю назад Рома раздавила Эмполи со счетом 7:0, но против крепкого Торино такой легкой прогулки не предполагалось. Кроме того, посреди недели подопечные Моуринью потратили силы на Шериф в Лиге Европы.

Первый тайм можно было выбросить и забыть. Рома вообще не нанесла ни одного удара в створ, а попытки Торино не стали проблемой для Патрисиу. После перерыва стало веселее.

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Торино начал вторую половину с хороших моментов. Патрисиу парировал удар Сапаты, а пушка Сека просвистела мимо стойки. Рома ответила хитрой подачей Спинаццолы. Чемпион Европы крутил на Кристанте, тот без касания дезориентировал Милинковича-Савича, но кипера "быков" подстраховал каркас.

На 68-й уже никто не помешал Роме. Лукаку получил передачу в штрафной площадке, оттер защитника и низовым ударом отличился в четвертом матче подряд (вместе со сборной). Именно Ромелу приносил "волкам" победу над Шерифом, однако в этот раз хватило только на ничью. Торино под занавес встречи заработал штрафной, с которого Илич подал на голову Сапате – 1:1 Рома с 5 очками идет на 13-й строчке, а подопечные Юрича девятые (8 пунктов).

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