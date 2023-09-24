Емполі в рамках матчу 5-го туру Серії А 2023/24 відмовився від послуг Віктора Коваленка, що вилилось у поразку від Інтера (0:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Емполі у прем'єрному матчі дня приймав Інтер, маючи дуже важливе завдання – не програти. І мова не стільки про бажання зупинити гранда чи реабілітуватись за 0:7 від Роми, скільки у загальному старті чемпіонату. Тосканці зазнали чотирьох поспіль поразок, причому вони не забили жодного гола.

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Рятувати ситуацію покликали Андреа Андреаццолі, якого призначили головним тренером Емполі в четвертий раз. Алленаторе вирішив залишити нашого Віктора Коваленка у запасі, так і не випустивши його на поле. На жаль для фанів Мілана (навряд чи в Україні хтось вболіває за Емполі), цей хід нічим не допоміг.

Інтер домінував, нічого не дозволивши господарям. Статистика ударів говорить сама за себе – 23:7 на користь міланців, 6:1 у площину. Емполі награв всього на 0,19 очікуваних голів. Втім, при такій шаленій перевазі "нерадзуррі" змогли забити всього один м'яч.

Його на початку другого тайму провів Дімарко. Федеріко після подачі з кутового підхопив відскок, після чого завдав удару з підйому метрів з 20-ти – точно в праву дев'ятку. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу підопічних Сімоне Індзагі.

Таким чином, Інтер продовжив лідирувати у таблиці, зберігаючи відкрив у три очки від другої позиції. Емполі ж залишився на дні, ставши першою командою в історії Серії А, якій завдали 5 "сухих" поразок у перших 5-ти турах.

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