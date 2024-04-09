Після блискучої перемоги Роми в дербі над Лаціо продовження контракту Даніеле Де Россі здається лише питанням часу. Як інформує Sky Sport, здобутими результатами "тимчасовий тренер" переконав керівників клубу в особі Дена і Раяна Фрідкіних – вони мають намір запропонувати Де Россі довгостроковий контракт.

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Відтоді як Даніеле очолив Рому, столична команда здобула 8 перемог в 11 матчах чемпіонату (при двох нічиїх і однієї поразки), а також пройшла Фейєнорд і Брайтон у Лізі Європи, вийшовши до чвертьфіналу турніру.

Після перших успіхів Де Россі на посаді головного тренера Роми на фахівця вийшли боси Фіорентини і запропонували очолити флорентійську команду в наступному сезоні. Однак Де Россі відмовив – очевидно, його команда серця залишається для нього пріоритетом.

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