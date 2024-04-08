Офіційний Твіттер Серії А опублікував нацистський символ, але швидко схаменувся – Лаціо опинився в центрі скандалу
Колишній капітан Лаціо Штефан Раду прийшов на римське дербі в одязі, що прославляє нацизм.
Раду відвідав римське дербі в толстовці з написом "SS Lazio" і подвійною літерою S у графічному форматі, що нагадує символіку нацистського воєнізованого формування Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії. Як інформує La Stampa, зображення Раду в одязі з цією символікою було опубліковано в офіційному англомовному профілі Серії А в Твіттері, але пізніше його було видалено. Член міської ради від Альянсу зелених лівих і президент спортивної комісії Roma Capitale Фердинандо Бонессіо назвав рішення Раду ганебним.
Фанати Лаціо потрапили в скандал – вони кричали фашистські гасла в таверні, яку часто відвідував Гітлер
Згідно Сalcio Style, це був не перший випадок, коли Раду зробив жест, що вихваляє антисемітизм і нацизм. У 2013 році він неодноразово вітав ультрас Лаціо Курва Норд римським привітанням.
Нагадаємо, що Лаціо поступився Ромі в римському дербі з рахунком 0:1.
Рома обіграла Лаціо – Де Россі виграв дебютне дербі й перервав найгіршу серію в історії клубу