После блестящей победы Ромы в дерби над Лацио продление контракта Даниэле Де Росси кажется лишь вопросом времени. Как информирует Sky Sport, добытыми результатами "временщик" убедил руководителей клуба в лице Дэна и Райана Фридкиных - они намерены предложить Де Росси долгосрочный контракт.

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С тех пор как Даниэле возглавил Рому, столичная команда добыла 8 побед в 11 матчах чемпионата (при двух ничьих и одном поражении), а также прошла Фейеноорд и Брайтон в Лиге Европы, выйдя в четвертьфинал турнира.

После первых успехов Де Росси на посту главного тренера Ромы на специалиста вышли боссы Фиорентины и предложили возглавить флорентийскую команду в следующем сезоне. Однако Де Росси отказал – очевидно, его команда сердца остаётся для него приоритетом.

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