Кубок Італії, 1/8 фіналу

Рома – Спеція – 2:4

Голи: Пеллегріні, 43 (пен), Мхітарян, 73 – Галабінов, 6 (пен), Сапонара, 15, 119, Верде, 107

Вилучення: Манчіні, 92 (Рома), Лопес, 92 (Рома)

Рома до матчу підійшла в не дуже хорошому настрої, адже нещодавно була розгромлена Лаціо, Спеція ж мала серію з трьох матчів без поразок. Паулу Фонсека на кубковий поєдинок виставив солідний склад, але вже на 15 хвилині "вовки" "горіли" з різницею у два м'ячі. Спершу Спеція забила з пенальті, пізніше футболісти італійського середняка вдало скористались помилками захисту, а Сапонара красивим ударом вразив ворота Лопеса.

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"Орлята" намагались втримати переможний результат бодай до перерви, але Пеллегріні все ж відквитав один м'яч з пенальті. Друга 45-хвилинка пройшла під акомпанемент атак Роми, що конвертувалось у гол Мхітаряна. Основний час завершився з рахунком 2:2.

Здавалось, що римляни на позитивній хвилі продовжать забивати. Проте, в дебюті першого екстратайму вони залишились вдев'ятьох: хавбек Манчіні отримав другу жовту, кіпер Лопес побачив перед собою червоне "світло" за необачну гру на виході.

Своєю перевагою Спеція скористалась сповна лише на 107 хвилині – красивий м'яч головою вдався у Верде. А жирну крапку у матчі поставив Сапонара, ефектно перекинувши кіпера. 2:4 – "вовки" сенсаційно вилітають із Кубка Італії. "Орлята" ж у чвертьфіналі зіграють з Наполі.

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