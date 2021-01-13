Італія, Кубок Італії, 1/8 фіналу

Фіорентина – Інтер – 1:2

Голи: Куаме, 57 – Відаль, 40 (пенальті), Лукаку, 119

Наполі – Емполі – початок о 18:45

Ювентус – Дженоа – початок о 21:45

Мілан у серії пенальті переграв Торіно та вийшов до чвертьфіналу Кубка Італії

Антоніо Конте зрівняв шанси суперників на Артеміо Франкі, виставивши проти "фіалок" напіврезервний склад Інтера. Та навіть виконавці "нерадзуррі" з браком ігрової практики в першій половині виглядали краще за флорентійців. Зрештою, під завісу тайму міланці зуміли відкрити рахунок. Це Артуро Відаль упевнено реалізував одинадцятиметровий за фол Террачано проти Санчеса. Фіорентина, однак, вирівняла гру після перерви, а на 57-й хвилині відновила статус-кво: у затяжній атаці "фіалок" м'яч відскочив на лінію штрафного, там його підхопив Крістіан Куаме й другим дотиком потужно спрямував у праву дев'ятку – 1:1. А коли здавалося, що серії пенальті не уникнути, то переможний гол організували зірки Інтера: Барелла подав із правого флангу, а Ромелу Лукаку головою пробив під перекладину.

Тепер у рамках 1/4 фіналу "нерадзуррі" поміряються силами з кузенами з Мілана.

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