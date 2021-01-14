Кубок Італії, 1/8 фіналу

Сассуоло – СПАЛ – 0:2

Голи: Міссіролі, 49, Дікманн, 58

Вилучення: Джурічіч, 47

Кілька днів тому Сассуоло провів дуже складний матч проти Ювентуса. Тоді увесь другий тайм довелося грати у меншості. Сил витратили багато, тому в Кубку Італії Роберто Де Дзербі вдався до ротації. Та й суперником був СПАЛ, який виступає у Серії Б.

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Перший тайм залишився повністю за "нероверді", які, втім, не спромоглися втілити свою перевагу в цифри на табло. А після перерви стало ще складніше. Філіп Джурічіч вже на 47-й хвилині побачив перед собою червону картку. Серб справді фолив дуже грубо, але рефері для остаточного вердикту вже традиційно знадобився VAR.

Не встиг Сассуоло як слід перебудуватися, як суперник вже скористався чисельною перевагою. Це Міссіролі найкраще розібрався у метушні в штрафному майданчику Сассуоло й відкрив рахунок. Ще за 10 хвилин "біло-блакитні" збільшили свою перевагу. Цього разу Дікман замкнув подачу в район дальньої стійки.

Фінальний свисток зафіксував сенсаційну поразку Сассуоло. Втім, СПАЛ стане єдиним клубом не із Серії А, який гратиме у чвертьфіналі. Щоправда, продовжити казку буде вкрай складно, адже суперником стане сам Ювентус.

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