Кубок Италии, 1/8 финала

Рома – Специя – 2:4

Голы: Пеллегрини, 43 (пен), Мхитарян, 73 – Галабинов, 6 (пен), Сапонара, 15, 119, Верде, 107

Удаление: Манчини, 92 (Рома), Лопес, 92 (Рома)

Рома к матчу подошла в не очень хорошем настроении, ведь недавно была разгромлена Лацио, Специя же имела серию из трех матчей без поражений. Паулу Фонсека на кубковый поединок выставил солидный состав, но уже на 15 минуте "волки" "горели" с разницей в два мяча. Сначала Специя забила с пенальти, позже футболисты итальянского середняка удачно воспользовались ошибками защиты, а Сапонара красивым ударом поразил ворота Лопеса.

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"Орлята" пытались удержать победный результат хотя бы до перерыва, но Пеллегрини все же отыграл один мяч с пенальти. Вторая 45-минутка прошла под аккомпанемент атак Ромы, что конвертировалось в гол Мхитаряна. Основное время завершилось со счетом 2:2.

Казалось, что римляне на позитивной волне продолжат забивать. Правда, в дебюте первого экстратайма они остались вдевятером: хавбек Манчини получил вторую желтую, кипер Лопес увидел перед собой красный "свет" за опрометчивую игру на выходе.

Своим преимуществом Специя воспользовалась сполна только на 107 минуте – красивый мяч головой удался Верде. А жирную точку в матче поставил Сапонара, эффектно перебросив голкипера. 2:4 – "волки" вилиталиють из Кубка Италии. "Орлята" же в четвертьфинале сыграют с Наполи.

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