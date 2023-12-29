Переїзд 36-річного чемпіона Європи до столиці Італії скасовується, стверджує Corriere dello Sport.

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Спортдир Роми Тьягу Пінту вже мав домовленість з агентами Бонуччі, однак в останній момент передумали власники "вовків". Родина Фрідкінів вважає недоцільним платити 2 млн євро за піврічні виступи ветерана, який влітку налаштований завершувати кар'єру. Крім того, частина фанатів римлян була категорично проти запрошення Бонуччі. Рома перемкнеться на інших центральних захисників у зимове вікно.

Нагадаємо, минулого літа Бонуччі вперше опинився за межами Італії, підписавши контракт з Уніоном. Наразі захисник відіграв за берлінців 10 матчів та відзначився одним голом.

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