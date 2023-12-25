Жозе Моурінью вирішив підтримати свого колишнього помічника по Тоттенхему і Манчестер Юнайтед Формозінью, який тренує єгипетський Ф'ючер.

У понеділок, 25 грудня, Моурінью не святкував Різдво в колі сім'ї. Португальський тренер вирішив присвятити свій вільний час перегляду півфінального матчу за Суперкубок Єгипту між Ф'ючер і Пірамідс. Основний час зустрічі завершився нульовою нічиєю, а в серії пенальті Ф'ючер виявився сильнішим – 14:13.

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Моурінью вирішив подивитися такий незвичайний матч через головного тренера команди-переможця Рікарду Формозінью. Раніше "особливий" працював разом із Формозінью в Манчестер Юнайтед і Тоттенхемі – Рікарду був його помічником.

Моурінью зателефонував Формозінью, коли тренер Ф'ючер давав післяматчеву прес-конференцію. Побачивши дзвінок від наставника Роми, він був змушений перервати спілкування з журналістами: "Я маю відповісти".

У фіналі Суперкубка Єгипту Ф'ючер зіграє з переможцем пари Аль-Ахлі – Кераміка Клеопатра.

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