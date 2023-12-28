У завершальному турі групового етапу Ліги чемпіонів Серхіо Рамос реалізував пенальті у ворота Ланса, який, зрештою, не врятував Севілью від поразки та вильоту з єврокубків. Однак цей гол дозволив 37-річному ветерану вирватися у лідери особливого рейтингу.

Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR формує перелік найрезультативніших захисників в історії Ліги чемпіонів. Одразу важливо звернути увагу на різному трактуванні позиції захисника у двох ключових рейтингах від УЄФА та IFFHS. З урахуванням цього і аналізуватимемо нашу сімку найкращих.

Серхіо Рамос (17)

Реал, ПСЖ, Севілья

Жодних суперечок щодо лідера рейтингу. Чотири титули переможця Ліги чемпіонів, 19 сезонів, 142 матчі, 17 голів (дебютний датований 2005-м роком) – це все спадщина Серхіо Рамоса. Крайній забитий м’яч іспанець оформив з пенальті у стилі Панєнки – для нього це 12-й аналогічний удар (Рамос схибив лише одного разу). Можливо, той поєдинок з Лансом у грудні 2023-го стане прощальним для Серхіо в ЛЧ. Хай там як, його ім’я вже в історії, а конкурентів на горизонті не помітно.

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Роберто Карлос (16)

Реал, Фенербахче

Показник унікального бразильця міг би бути більшим, якби не гольова засуха наприкінці кар'єри. У чотирьох останніх сезонах в ЛЧ Роберто Карлос ніяк не міг забити (загалом 34 матчі поспіль без голів). Зате оборонець мадридців настріляв добряче до цього. Він жодного разу не забивав у Лізі чемпіонів з пенальті, проте сім разів відправляв м'яч у сітку після прямих ударів зі штрафного.

Жерар Піке (16)

Манчестер Юнайтед, Барселона

Дебютний гол в ЛЧ іспанець забив у ворота Олександра Шовковського 2007-го. Тоді захисник виступав за МЮ. Прощальний м'яч у турнірі Жерар також записав до активу у грі з Динамо 14 років потому. Взагалі чверть своїх голів Піке оформив у поєдинках з українськими командами: тричі забивав Динамо і ще раз Шахтарю. Слід додати, що результативність Піке була передвісником успіху для його команд. Якщо він забивав, то МЮ/Барселона не програвали (15 перемог і одна нічия).

Highest-scoring defenders in competition history:



️ Sergio Ramos

️ Gerard Piqué

️ Roberto Carlos

️ Iván Helguera#UCL pic.twitter.com/14Uw8rhnlB — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 12, 2023

Іван Ельгера (15)

Реал, Валенсія

Перше неспівпадіння у нашому рейтингу. УЄФА вважає легендарного іспанця захисником, натомість IFFHS резонно зауважує – Ельгера значну частину кар'єри провів не в обороні, а у центрі поля. Тож левова частка з його 15 голів забита формально не захисником. Особливо це стосується перших сезонів у Лізі чемпіонів, коли Іван діяв на позиції опорника.

Рональд Куман (13)

Аякс, ПСВ, Барселона

Ще один наріжний камінь. Все через періоди, у які забивав захисник Барселони. IFFHS веде свій рейтинг без поділу на Кубок чемпіонів та Лігу чемпіонів – а Рональд Куман відзначався якраз на зламі епох та турнірів (4+9). Маестро стандартів спочатку організував два Кубки чемпіонів: 1988-го для ПСВ (забив у серії пенальті), а 1992-го для Барселони (відзначився зі штрафного у додатковий час). У Лізі чемпіонів Куман запалював ще більше. Особливо у сезоні 93/94, коли у 12 поєдинках забив 8 голів (два з них київському Динамо).

Дані Алвес (12)

Севілья, Барселона, Ювентус, ПСЖ

Формально ще один футболіст із нашого списку, котрий офіційно не попрощався з футболом, як і Серхіо Рамос. Та з відомих причин Дані Алвес, ймовірно, не зможе більше покращити показник забитих голів у ЛЧ. До речі, бразилець залишається єдиним із переліку найрезультативніших захисників, хто виступав у турнірі за чотири команди і забивав за кожну з них.

Крістіан Пануччі (11)

Мілан, Реал, Рома

Італійський захисник провів 11 сезонів у Лізі чемпіонів і ювелірно розподілив свої голи. Пануччі не забивав лише у трьох розіграшах ЛЧ. Крістіана сміливо можна називати королем повітря, адже 7 з 11 голів у Лізі чемпіонів він забив після ударів головою.