Переезд 36-летнего чемпиона Европы в столицу Италии отменяется, утверждает Corriere dello Sport.

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Спортдир Ромы Тьягу Пинту уже имел договоренность с агентами Бонуччи, однако в последний момент передумали владельцы "волков". Семья Фридкинов считает нецелесообразным платить 2 млн евро за полугодовые выступления ветерана, летом настроенного завершать карьеру. Кроме того, часть фанатов римлян была категорически против приглашения Бонуччи. Рома переключится на других центральных защитников в зимнее окно.

Напомним, прошлым летом Бонуччи впервые оказался за пределами Италии, подписав контракт с Унионом. Защитник отыграл за берлинцев 10 матчей и отметился одним голом.

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