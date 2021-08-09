Форвард міланського Інтера Ромелу Лукаку ще на крок наблизився до повернення в лондонський Челсі.

У понеділок гренадер успішно пройшов медогляд для "синіх", повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

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Лукаку здав тести в одній із міланських клінік. Поруч із бельгійцем постійно був агент Федеріко Пасторелло. Упродовж цього тижня Лукаку вилетить до Лондона, щоб завершити трансфер на Стемфорд Брідж. Офіційно про перехід мають оголосити в найближчі дні. Орієнтовна вартість угоди – 115 млн євро.

До слова, в сезоні 2020/21 Ромелу Лукаку провів 44 матчі в усіх турнірах, у яких забив 30 м'ячів і оформив 10 асистів.

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