Лісабонці купували Яремчука на місце Харіса Сеферовіча, але його трансфер у Вулверхемптон зірвався. Зрештою, швейцарець ще може перейти в інший клуб – на нього претендує Рома, стверджує Ніколо Скіра.

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Зауважимо, що такий сценарій став можливим після трансферу Ромелу Лукаку в Челсі. Італійська преса повідомляє, що Інтер замість свого головного бомбардира запросить Едіна Джеко, відповідно його місце в Римі повинен зайняти Сеферовіч.

Додамо, що на клубному рівні 28-річний форвард збірної Швейцарії у минулому сезоні провів 48 матчів, у яких забив 26 голів та віддав 6 асистів.

"Має такий вигляд, наче готовий тр*хнути суперника": португальські ЗМІ і фани Бенфіки приймають Яремчука, але є проблема