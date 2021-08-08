Ефект доміно: трансфер Лукаку в Челсі може допомогти Яремчуку позбутися конкурента
Нападнику збірної України Роману Яремчуку стане легше боротися за місце у складі Бенфіки.
Лісабонці купували Яремчука на місце Харіса Сеферовіча, але його трансфер у Вулверхемптон зірвався. Зрештою, швейцарець ще може перейти в інший клуб – на нього претендує Рома, стверджує Ніколо Скіра.
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Зауважимо, що такий сценарій став можливим після трансферу Ромелу Лукаку в Челсі. Італійська преса повідомляє, що Інтер замість свого головного бомбардира запросить Едіна Джеко, відповідно його місце в Римі повинен зайняти Сеферовіч.
Додамо, що на клубному рівні 28-річний форвард збірної Швейцарії у минулому сезоні провів 48 матчів, у яких забив 26 голів та віддав 6 асистів.
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