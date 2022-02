Рома підходила до домашнього матчу проти Дженоа без права на осічку. Римляни трималися на 6-й позиції з відставанням від зони ЛЧ у 5 очок, однак від 8-ї сходинки "вовків" відділяли всього 2 залікових бали. Дженоа теж не могла дозволити собі поразку, адже для виходу із зони вильоту не вистачало аж 4 пункти – причому 17-та Венеція мала гру в запасі.

"Грифони" не знали перемог протягом 20-ти турів поспіль, тож фаворит був очевидним. Втім, підопічні Александра Блессіна трималися практично на рівних з Ромою – як у статистичному плані, так і в ігровому. В другому таймі "вовки" заграли активніше, але захопити явну перевагу над гостями команді Жозе Моурінью не вдалося. До 60-ї хвилини господарі награли на 1,09 очікуваних голів, а гості – на 0,78.

Значно важче Дженоа стало на 68-й хвилині, коли Естегор отримав червону картку. Після цього Рома притиснула генуезців, створивши низку небезпечних моментів, але дотиснути суперника вдалося аж на 1-й компенсованій хвилині – це Дзаньйоло змістився з правого напівфлангу в центр, хитнув кількох захисників і метрів з 20-ти пробив точно у дальній кут.

Щастю трибун не було меж. Режисери вихопили бурхливі емоції соліста групи Måneskin, однак святкування виявилось передчасним. На відеоповторі помітили фол Абрахама на початку гольової атаки (Таммі наступив на стопу суперника при прикиданні м'яча) – цього виявилось достатньо для скасування взяття воріт. Розчарований Дзаньйоло після цього ще й отримав червону картку.

Facciamo mente locale

Zaniolo segna e si toglie la maglia=giallo per comportamento antisportivo

Il Var richiama per un fallo avvenuto poco prima: c'è? Sì, chiaro ed evidente errore? Non ne sono certa

Zaniolo protesta= giallo = rosso #RomaGenoa pic.twitter.com/fcjgkMyW5B