Вірменин влітку може стати вільним агентом, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Рома перевела "жертву України" з Чемпіоншипу в Астон Віллу

Чинний контракт Мхітаряна з Ромою завершується, а переговори про новий ще навіть не починалися. Керівництво клубу задоволене грою екс-зірки Шахтаря, але є сумніви у тривалій співпраці з хавбеком. Нещодавно Генріху виповнилося 33 роки, і він отримує доволі солідну зарплатню – 3 млн євро за сезон.

Додамо, що у поточному сезоні Мхітарян провів 28 матчів, оформивши 3 голи і 7 асистів.

Автобіографія Озіла: коли змирився з поразкою Шахтарю у фіналі Кубка УЄФА і чому перейнявся ув'язненням Юлії Тимошенко