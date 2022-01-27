Мхітарян влітку може стати вільним агентом – Рома сумнівається через вік і велику зарплатню екс-зірки Шахтаря
21:04 - Читать на русском
Майбутнє півзахисника Генріха Мхітаряна на Стадіо Олімпіко покрите туманом.
Вірменин влітку може стати вільним агентом, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
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Чинний контракт Мхітаряна з Ромою завершується, а переговори про новий ще навіть не починалися. Керівництво клубу задоволене грою екс-зірки Шахтаря, але є сумніви у тривалій співпраці з хавбеком. Нещодавно Генріху виповнилося 33 роки, і він отримує доволі солідну зарплатню – 3 млн євро за сезон.
Додамо, що у поточному сезоні Мхітарян провів 28 матчів, оформивши 3 голи і 7 асистів.
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