Рома подходила к домашнему матчу против Дженоа без права на осечку. Римляне держались на 6-й позиции с отставанием от зоны ЛЧ в 5 очков, однако от 8-й строчки "волков" отделяли всего 2 зачётных балла. Дженоа тоже не могла позволить себе поражение, ведь для выхода из зоны вылета не хватало 4 пункта – причем 17-я Венеция имела игру в запасе.

"Грифоны" не знали побед в течение 20 туров подряд, поэтому фаворит был очевидным. Впрочем, подопечные Александра Блессина держались практически на равных с Ромой – как в статистическом плане, так и в игровом. Во втором тайме "волки" заиграли несколько активнее, но захватить явное преимущество над гостями команде Жозе Моуринью не удавалось. К 60-й минуте хозяева наиграли на 1,09 ожидаемых голов, а гости – на 0,78.

Значительно труднее Дженоа стало на 68-й минуте, когда Эстегор получил красную карточку. После этого Рома прижала генуэзцев, создав ряд опасных моментов, но дожать соперника удалось аж на 1-й компенсированной минуте – это Дзаньоло сместился с правого полуфланга в центр, качнул нескольких защитников и метров с 20-ти пробил точно в дальний угол.

Счастью трибун не было предела. Режиссеры выхватили яркие эмоции солиста группы Måneskin, однако празднование оказалось преждевременным. На видеоповторе заметили фол Абрахама в начале голевой атаки (Тамми наступил на стопу соперника при прикидывании мяча) – этого оказалось достаточно для отмены взятия ворот. Разочарованный Дзаньоло после этого еще и получил красную карточку.

Facciamo mente locale

Zaniolo segna e si toglie la maglia=giallo per comportamento antisportivo

Il Var richiama per un fallo avvenuto poco prima: c'è? Sì, chiaro ed evidente errore? Non ne sono certa

Zaniolo protesta= giallo = rosso #RomaGenoa pic.twitter.com/fcjgkMyW5B