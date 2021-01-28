Рома має намір підсилити атакувальну лінію нападником Інтера Алексісом Санчесом, повідомляє Football Italia.

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Взамін "вовки" готові віддати свого досвідченого форварда Едіна Джеко. Між сторонами вже розпочався діалог, але поки перемовини лише на початковій стадії.

У нинішньому сезоні Серії А Джеко зіграв у 15-ти матчах, в яких відзначився 7-ма голами. Для порівняння,Санчес 12 разів з'являвся на полі, зумів забити два м'ячі та здійснив стільки ж результативних передач.

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