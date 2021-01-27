Руслан Маліновський останнім часом отримує багато ігрової практики в Аталанті, хоч і не вважається залізним гравцем основи. У суботу бергамаски впоралися без нього, розгромивши в чемпіонаті Мілан. А сьогодні повен сил українець повернувся в стартовий склад на поєдинок з Лаціо. Руслан вже мав приємну історію протистоянь з "орлами" – протягом минулого року забив їм розкішний гол і відзначився асистом.

Джан П'єро Гасперіні на Лаціо скопіював півзахист і групу атаки з попереднього кубкового матчу, тобто Маліновський разом з Міранчуком допомагав Мурієлю. Українець у дебюті зустрічі діяв ближче до лівого флангу, хоча в цьому сезоні частіше грає правого атакувального хавбека.

Аталанта ударно розпочала й забила швидкий гол. Маліновський подав з кутового, м'яч відскочив до Паломіно, з ударом аргентинця впорався голкіпер, але Джімшиті першим встиг на добивання. Лаціо страждав від високого пресингу господарів, не міг побудувати осмислену атаку, однак знайшов можливість відразу забити у відповідь.

Ачербі підтримав наступ забіганням по лівому флангу, отримав хороший пас і подав у штрафний майданчик, а там повітря виграв Мурікі. Ачербі цим не обмежився й самотужки створив другий гол римлян. Центрбек відібрав м'яч біля середньої лінії, здійснив рейд у володіння Голліні, зібрав навколо себе чотирьох опонентів і забив!

Тепер вже Аталанта підготувала оперативну відповідь. Мурієль відгукнувся на закидання з глибини, розхитав суперника та викотив на 11-метрову позначку під удар вільному Маліновському – українець зрівняв рахунок! Команди пішли на перерву з нічиєю. Результат, який випливав з подій на полі.

El gol de Malinovskyi es 50% de Murielpic.twitter.com/mj8cbMgwEk — ⁷² (@Eliam_91) January 27, 2021

Другий тайм розпочався з вогню. Аталанта рано залишилася в меншості, коли Паломіно побачив перед собою червону картку за зрив атаки. Однак через кілька хвилин господарі знову вийшли вперед – Ромеро вигриз м'яч біля чужого штрафного і асистував Міранчуку. Росіянин мав забивати трішечки раніше, замикаючи головою відмінну подачу Маліновського.

Після гола Гасперіні провів серію замін, знявши все атакувальне тріо – Руслан на 60-й хвилині поступився місцем Сапаті. Колумбієць відразу заробив пенальті, але не реалізував його. Аталанта втратила шанс закріпити перевагу, тому на неї чекала нервова кінцівка в меншості. Бергамаски все ж вистояли (було складно – Голліні довелося рятувати), перемогли 3:2 та вийшли у півфінал!

Маліновський пройшов важке випробування, все перевернув одним ударом і отримав винагороду

Наскільки ж гол змінює риторику. До забитого м'яча Маліновський грав відверто погано. Дуже часто губив м'яч (12 втрат), не міг приборкати його в ногах і знайти партнерів (точність передач не дотягувала до 50%). Окрім двох непоганих подач зі стандартів, одна з яких завершилася голом, українець нічого не створив. Можна хіба що відзначити простий пас під удар Мурієлю.

Команди демонстрували рваний футбол, багато боротьби, м'яч ні в кого не затримувався. Маліновському в таких умовах було некомфортно. Він отримав жовту за грубу гру проти Ескаланте, а потім заробив "попередження" для Патріка, змусивши того сфолити в підкаті. Показовий факт – до 37-ї хвилини Руслан частіше фолив, ніж бив по воротах.

Гол подарував Маліні хорошу оцінку від статистичного порталу SofaScore – 7.3, одна з найкращих в команді.

Забивши гол, Маліновський помінявся позиціями з Міранчуком, перейшов на правий півфланг і ніби заново народився на світ. Українець почав розганяти атаки, віддавати передачі на загострення (як же класно навісив на голову Міранчуку), заробляти штрафні. Просто інша людина. Шкода, що справа йому виділили мало часу. Є надія, що у Джан П'єро Гасперіні такі ж враження, і в наступних матчах Руслан матиме комфортні умови. Бо сьогодні ніби довелося пройти квест, щоб отримати їх.

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