Рома намерена усилить атакующую линию нападающим Интера Алексисом Санчесом, сообщает Football Italia.

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Взамен "волки" готовы отдать своего опытного форварда Эдина Джеко. Между сторонами уже начался диалог, но пока переговоры только на начальной стадии.

В нынешнем сезоне Серии А Джеко сыграл в 15-ти матчах, в которых отметился 7-ю голами. Для сравнения, Санчес 12 раз появлялся на поле, сумел забить два мяча и сделал столько же результативных передач.

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