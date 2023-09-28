Убога Рома отримала болючий удар

Рома продовжує слабко грати на старті сезону. Після побиття Емполі здавалося, що команда знайшла свій футбол, однак проблеми нікуди не зникли. Жозе Моурінью не здатен розкрити сильні сторони футболістів. Маючи в складі Лукаку та Дибалу, Рома до перерви завдала трьох ударів (два з яких – дальні).

Маліновський отримав крихти часу – Дженоа програла головній сенсації сезону, годину граючи в меншості

Дженоа також не вражає у перших турах, але з Ромою можна грати. Вже на п'ятій хвилині господарі відкрили рахунок, запресингувавши Рому. Строотман вивів на удар Гудмундссона та передав привіт колишній команді.

Рома відігралася, коли Спінаццола знайшов можливість подати з флангу, а Крістанте завершив ривок ударом головою. Втім, перед перервою римляни пропустили вдруге. Гудмундссон пройшов кількох суперників, Торсбю скинув у дотик на Ретегі, а той майстерно розібрався перед воротами.

У другому таймі Рома спробувала затиснути суперника біля воріт. І все одно нічого не виходило. Лукаку з передачі Дибали забив, але арбітри зафіксували офсайд. А Дженоа добила гостей голом зі стандарту – Драгушін виграв повітря, а Торсбю скористався скидкою. Розгром оформив Мессіас.

Рома програла і з 5 очками опинилася на 16 місці біля зони вильоту. Дженоа набрала 7 балів і піднялася на 11 сходинку.

Маліновського проігнорували

Дуже погана ситуація складається для Руслана Маліновського. Чим далі – українець отримує все менше ігрового часу. Після двох появ у старті він втретє поспіль опинився в запасі. На полі Лечче отримав лише дві хвилини, сьогодні – не вийшов на поле взагалі.

І це з врахуванням надзвичайних обставин. Ще в дебюті зустрічі травмувався Бадель (замість нього з'явився Торсбю), а в середині першого тайму отримав пошкодження Строотман (його замінив Кутлу). Утворилася дірка в центрі поля, а Руслан шансу не отримав.

Важко сподіватися на хороші перспективи Маліновського за таких умов. Альберто Джилардіно говорить, що шукає правильну позицію новачку, а по факту не довіряє українцю. Мессіас сьогодні отримав перші хвилини після травми та відразу забив, а Руслан дивився за всім з-за поля.